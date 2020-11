Biden: “Agirò dal primo giorno per combattere il Covid”

“Agirò fin dal primo giorno per fermare il Covid”. E’ quanto assicurato dal candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, che ha parlato a Wilmington, nel Delaware, con a fianco la candidata vicepresidente Kamala Harris. Intanto il conteggio in cinque Stati chiave è ancora in corso e Biden aumenta il suo distacco su Donald Trump in Pennsylvania, Georgia e Nevada.

Un altro dei progetti prioritari di Biden è quello di sostenere la lobby green. Usa 2020: Biden, tra 77 giorni torneremo ad accordi di Parigi – “Oggi l’amministrazione Trump ha ufficialmente lasciato l’accordo di Parigi sul clima. E tra 77 giorni esatti, un’amministrazione Biden vi ritornerà”. Lo ha scritto in un tweet il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ormai convinto che prenderà il posto di Donald Trump.

Greta Thunberg, la ragazzina svedese strumentalizzata dell’élite, sostiene Biden. “Non mi sono mai impegnata nella politica dei partiti – ha scritto -. Ma le prossime elezioni americane vanno ben oltre. Dal punto di vista del clima è molto lontano dall’essere sufficiente e molti di voi ovviamente hanno sostenuto altri candidati. Ma voglio dire, dannazione! Organizzatevi e fate in modo che tutti votino Biden”.

Greta e il complotto massonico sul clima: la dittatura invisibile

Condividi