Palermo, proteste davanti a palazzo della Regione

PALERMO – Hanno iniziato a protestare davanti al palazzo chiedendo a gran voce un incontro. Poi un centinaio tra commercianti, ristoratori e altre categorie penalizzate dalle misure anti Covid del governo con i fumogeni in mano hanno percorso a piedi Corso Calatafimi e hanno bloccato viale Regione Siciliana, la circonvallazione di Palermo, in entrambe le direzioni. La protesta è andata avanti per alcuni minuti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia in servizio anti sommossa che hanno convinto i manifestanti, rimasti comunque in zona, a rimuovere il blocco. (ANSA).

