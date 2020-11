Biden parla da presidente e promette subito la ‘svolta green’

“Mantenete fede nel processo e negli altri. Insieme, vinceremo”. E’ l’ultimo tweet del candidato democratico, Joe Biden, proiettato verso la presidenza degli Stati Uniti, nonostante l’incertezza presente nei conteggi delle schede in alcuni Stati chiave.

Il candidato democratico, Joe Biden, nonostante non abbia ancora ufficialmente ottenuto la vittoria alle presidenziali americane ha lanciato il suo per la transizione. Lo riporta Abc News. Il sito ufficiale è buildbackbetter.com e finora riporta solo una dichiarazione di Biden: “Il popolo americano determinerà chi servirà come prossimo presidente degli Stati Uniti. I voti sono ancora in fase di conteggio in diversi Stati del paese. Le crisi che il Paese deve affrontare sono gravi – da una pandemia a una recessione economica, dai cambiamenti climatici all’ingiustizia razziale – e il team di transizione continuerà a prepararsi a tutta velocità in modo che l’amministrazione Biden-Harris possa partire con successo sin dal primo giorno”.

Usa 2020: Biden, tra 77 giorni torneremo ad accordi di Parigi – “Oggi l’amministrazione Trump ha ufficialmente lasciato l’accordo di Parigi sul clima. E tra 77 giorni esatti, un’amministrazione Biden vi ritornerà”. Lo ha scritto in un tweet il candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, ormai convinto che prenderà il posto di Donald Trump. affaritaliani.it

