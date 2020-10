Islam, Bangladesh: linciato e bruciato 35enne accusato di aver profanato il Corano

Centinaia di persone hanno linciato e dato alle fiamme un uomo di 35 anni accusato di aver profanato il Corano a Burimari, in Bangladesh. Il 35enne è stato prelevato dalla folla inferocita da un commissariato di polizia, assediato da un migliaio di fedeli decisi a vendicare il presunto oltraggio al testo sacro. L’uomo, che si era consegnato spontaneamente agli agenti, è stato quindi picchiato a morte. Incendiati gli uffici della polizia. repubblica.it

Mentre il corpo bruciava, l’uomo è stato anche lapidato fa una folla di fanatici che urlavano

Hundreds of #Muslims are shouting #AllahuAkbar and burning a guy! It happened today in Lalmonirhat, #Bangladesh . The accusation was ‘insulting #Islam ‘ Barbaric! pic.twitter.com/Yg4CqLtNFO

