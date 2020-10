La logica Dem, Obama: “Trump ha preso il Covid, non ci proteggerà”

“A otto mesi dall’inizio della pandemia, i casi stanno registrando nuovi record. E Donald Trump all’improvviso non proteggerà tutti noi. Non ha neanche preso le misure basilari per proteggere se stesso”. E’ il nuovo attacco mosso al presidente da Barack Obama, durante un comizio a Miami, nel corso del quale ha ammesso che “non c’è la possibilità che adotti un nuovo approccio, un nuovo piano” contro il Covid.

“Ho sperato che, per il bene del Paese, mostrasse almeno un minimo interesse nel fare il suo lavoro seriamente. Non è quello che ha fatto. Non ha mostrato alcun interesse nel fare il suo lavoro e nell’aiutare qualcuno se non se stesso e i suoi amici”. “Quello che faremo nei prossimi 13 giorni conterà per i decenni a venire” ha detto, ribadendo che quelle del 3 novembre “sono le elezioni più importanti della nostra vita”. adnkronos

