Rivoluzione mondiale: il Quantum Financial System

di Gianmarco Landi

Da un paio di anni sempre più insistentemente si parla di un Reset Finanziario Mondiale attuando un azzeramento dei debiti ingiusti ormai diventati masse concettuali astratte capaci solo di soffocare la crescita dell’economia e il benessere delle comunità occidentali. Il reset sarà sicuramente promosso dagli Stati Uniti e sui modi con i quali sarà messo in atto vige un rigoroso riserbo, ancorché agli addetti del settore qualche ‘spiffero’ è arrivato alle orecchie. La materia richiede una padronanza di concetti sofisticati, tuttavia in meno di 15 minuti di lettura chiunque potrà capire cosa sta succedendo e perché l’Occidente in questi mesi sia precipitato in una cappa di oppressione terroristico biologica, sotto lo sfondo di una guerra politica USA-Cina, cioè di un braccio di ferro tra due elite che vogliono portare l’Umanità in due direzioni diverse, l’una opposta all’altra. In realtà lo scontro non è solo geopolitico, cioè Cina-Usa, né limitato alla competizione tra due sistemi socioeconomici alternativi, Globalizzazione contro Sovranismi nazionali, o di natura limitatamente finanziaria, bensì di spessore altamente spirituale.

Il reset finanziario, con la fine della guerra USA-Cina e della Globalizzazione imperante, prima o poi ci sarà, ed esso sarà molto propizio per rimodulare il capitalismo attraverso una rivoluzione mondiale delle infrastrutture finanziarie: questo progetto si chiama QFS (Quantum Financial System), una rete che opererà attraverso un “Cross Boarder Interbank Payment System” ( un nuovo sistema interbancario in piano trasversale). Il nuovo piano interbancario, quantunque realizzato dal Governo degli Stati Uniti, sarà un network privato globale così come è quello attuale, ma non sarà gestito dai banchieri, bensì da un’intelligenza artificiale ancorata ad una ferrea logica peculiare dell’Occidente più virtuoso: la creazione di moneta a credito che imporrà la fine delle logiche usuraie. Il QFS, infatti, cancellerà la creazione della moneta a debito e opererà attraverso monete avvalorate da risorse economiche reali , consentendo ad ogni entità, e non solo alle grandi multinazionali, di poter avvalersi degli strumenti finanziari per il fine di realizzare un qualsiasi progetto edificante per sé stessi e per gli altri. In poche parole il QFS è il Pensiero Laterale in ottica di Umanesimo che si oppone al Pensiero Verticale e alla piramide che vorrebbe portarci al Transumanesimo mediante i nuovi ritrovati tecnologici e farmacologici.

Il QFS persegue di realizzare l’integrità dei movimenti di denaro dalle Banche Centrali, nell’ambizione di rimpiazzare il sistema di compensazioni delle Banche centrali articolato sul sistema Swift. La Swift è una società consortile di tutte le banche, attraverso cui oggi si attua lo scambio di informazioni e quindi la circolazione della ricchezza tra le banche di tutto il Mondo. Cancellare il Swift System è un’impresa titanica anche per il Presidente degli Stati Uniti. Essa avrebbe il senso di porre fine alla corruzione sistemica e alla manipolazione interna al sistema bancario, ed evitare che la Finanza internazionale sia tramutata in uno strumento coercitivo a scapito della politica e degli stati. Il 14 agosto scorso è ricomparso il sito QFS ed è apparso un report con il proposito dell’uso dell’Intelligenza artificiale nel sistema finanziario QFS (sito creato da 2 anni ma evidentemente bloccato dal Deep State americano), e 4 giorni fa l’Amministrazione Trump ha nominato una commissione per il QFS con l’intento di procedere seriamente in questa direzione, dando la notizie proprio sul sito internet del Quantum Financial System. Il colossale progetto si pone nel solco degli accordi Nesara/Gesara stoppati 20 anni fa dal Nuovo Ordine Mondiale dopo l’11 settembre, e quantunque sia ambizioso e apparentemente velleitario alla stregua di una discettazione marxista che confida ingenuamente nella bontà degli esseri umani ben intenzionati, è da considerare una evenienza molto concreta e plausibile, anche perché nel frattempo Trump ha sfilato la direzione della FED ai Rothschild con il pretesto dell’emergenza Covid-19. La Pandemia sarebbe servita ad ingessare lo smantellamento della Globalizzazione ed in ultimo a sbarazzarsi di Trump, dei sovranismi in Europa e in America Meridionale, e infatti all’inizio della primavera scorsa l’ordine presidenziale di sottomissione della FED al Tesoro Usa fu pure appoggiato dall’unanimità del Senato Usa per imporre la narrativa Covid. Ma è ora evidente che se Trump dovesse rivincere le elezioni del prossimo mese mettendo sotto scacco perenne i leader democratici, tutti processabili e arrestabili per molteplici reati gravissimi, questo risultato spianerebbe la strada al QFS e Trump potrebbe passare alla storia come il Presidente che riuscì a sbancare i banchieri.

IL QFS è un sistema in grado di stabilire un miglior contesto macroeconomico esplicitando l’equo ammontare di moneta disponibile per ogni nazione, attuando una formula trasparente e condivisa in base ai patrimoni (assets) di ogni paese, e non solo alla quantità di oro e argento detenuti. La formula includerà il territorio, la popolazione, la storia, i know how e altri parametri che comunque sono assets non perfettamente finanziarizzabili perché intangibili dalle regole empiriche tradizionali. Se si potesse ricorrere ai miliardi e miliardi di elaborazioni di dati complessi che è in grado di fare in pochi minuti un’intelligenza artificiale, si potrebbe attagliare un merito di credito intelligente nonchè articolare equilibri macroeconomici internazionali volti alla Pace e alla comune prosperità. Questa formulazione è propria del QFS e si applicherà per permettere il Reset finanziario Globale con l’abbattimento dei debiti ingiustificati; perciò ora potete capire perché l’establishment bancario e finanziario di Davos stia lottando con tutte le proprie forze, fino a promuovere e tifare per la presunta pandemia Covid, con l’intento di bloccare lo sviluppo di questo sistema finanziario rivoluzionario. Il QFS è in grado di abbattere con una botta secca sia il Signoraggio Bancario, ossia il potere di chi governa le Banche Centrali di emettere moneta a debito e depredare i popoli, sia l’allestimento di schemi Ponzi legalizzati attraverso un uso depravato dei derivati. Tutte le nazioni che non hanno ancora aderito a GESARA (l’Italia lo ha fatto da tempo), ovvero al Global Economic Security and Recovery Act cioè ad un insieme di riforme propedeutiche all’avvento del QFS, saranno lasciate fuori dal sistema QFS e da tutte le transazioni internazionali, e perciò alla fine tutti dovrebbero aderire a Gesara perché avrebbero la grande convenienza a farlo.

Per capire la situazione conflittuale in cui il Mondo è piombato dovete sapere che il sistema attuale ha partorito una montagna di debiti pari ad oltre 250 mila miliardi di dollari, cioè 250 trillions di $. Atteso che un debito sarebbe reale se ci fosse un creditore legittimo, la domanda da porsi per poter scorgere il progetto di schiavitù ai danni della gran parte degli esseri umani, è questa:

nei confronti di chi l’Umanità sarebbe debitrice per questa massa abnorme di pendenze? Ed ancora, è giusto e possibile, rimanendo nel sistema attuale, estinguere questa ciclopica massa di debiti che genera solo una montagna di speculazione e un freno allo sviluppo materiale e spirituale degli esseri umani?

In realtà i banchieri hanno creato queste masse di debiti generando moneta dal nulla sottoforma di creazione di credito nel Sistema, ed in questo modo famiglie e imprese nel settore privato, ma anche tutti gli Stati nel settore pubblico, sono schiacciati dal peso di debiti che a livello ontologico non sussisterebbero in questa oscena misura se i meccanismi di leva finanziaria per stimolare la crescita fossero stati bilanciati, e non artatamente pensati per il fine di rendere tutti ‘schiavi’. Le finezze tecniche con cui i grandi banchieri d’affari operano sono sfuggenti alla comprensione del 99,99% delle persone, le quali galoppano al lavoro come cavalli imbrigliati e scudisciati tutti i giorni, affannandosi a lavorare senza pensare, e magari scagliano pure le proprie ire contro ‘potenti’ di marginale importanza, assorbendo acriticamente tutti gli input insani calati nelle loro teste dall’alto di un pensiero piramidale. Noi italiani negli ultimi 20 anni siamo stati privati di quote di ricchezze da noi stessi prodotte, e sfido chiunque a dimostrare che non abbiamo consumato, risparmiato ed investito flussi di ricchezza inferiori a quelli da tutti noi prodotti anno per anno, con la beffa ulteriore di ritenerci pieni di debiti che sono man mano aumentati, sia nel settore pubblico, sia in quello privato . Questo articolo del Sole 24 ore è paradigmatico delle storture e delle idiozie malvagie del sistema finanziario attuale perché ci narra di un debito enorme senza domandarsi chi sia l’effettivo creditore e quale problema effettivamente ci sia, se non quello di pensare di avere il problema.

Negli ultimi due anni qualcosa è cambiato. Il ‘Make America Great Again’ di Donald Trump, mediante esercizio democratico e senza violenza, ha messo in discussione il Sistema attuale ventilando la possibilità di uscirne in maniera dolce, ed è per questo che le elite a capo della finanza, cioè quelle del Nuovo Ordine Mondiale, si sono allarmate e prodotte in forzature violente della Democrazia in modi sempre più tortuosi e prevaricanti.

La dinamica di crescita del debito delle società non finanziarie generata dalle politiche di stimolo monetario spostate tutte nel settore privato, è assai esemplificativa degli esercizio di angherie del Nuovo Ordine Mondiale, perché in poco tempo ha portato ad un stock di debiti mondiale di oltre 20mila miliardi di dollari tra il primo trimestre 2008 e il secondo del 2016, passando dall’85% al 95 % del Pil mondiale. Ma questa dinamica invece di limitarsi a consegnare l’economia reale al dominio assoluto della finanza del Nuovo Ordine Mondiale, come era nelle raffinate intenzioni di queste elite, ha realizzato le condizioni per una rivolta democratica intelligente dell’economia reale rispetto alla finanza, che si è ovviamente estrinsecata nel 2016 mediante l’elezione di Donald Trump sul ‘trono’ della poltrona politica più importante al Mondo. Considerate inoltre che dal 2008 l’incidenza del debito delle famiglie su Pil si è andata ridimensionando, passando dal 66.8% al 61.3%, e questo avendo impoverito il ceto medio, portandolo all’esasperazione, ha sortito un’alleanza naturale tra gli alti ceti produttivi industriali e post industriali insofferenti ai banchieri, e il ceto medio americano, rendendo così possibile la messa in discussione dei progetti delle elite del Nuovo Ordine Mondiale. Bisogna considerare che il trend ascendente del debito mondiale è stato guidato dai mercati emergenti nel settore privato (corporate) e quando nel 2008 il debito di tale aggregato sfiorava il 60% del Pil, e a metà 2018 ha raggiunto il 105%, ovviamente per causa dei privilegi concessi dalle elite alla Cina, si sono creati i presupposti per una narrativa di scontro tra Cina e Usa che ha ancora di più rafforzato tutto quello che c’è oggi dietro alla forza politico rivoluzionaria di Trump. La crescita del debito è infatti un fenomeno che ha riguardato solo i paesi emergenti e che ha visto fare la parte del drago alla Cina, con una esplosione delle passività delle imprese in Cina passata in pochi anni dal 97.4% al 163.4% del Pil, a ritmi tali da arricchire la Cina a scapito dell’Europa, Germania parzialmente esclusa, comportando però rischi per la stabilità del sistema finanziario internazionale. Questi rischi avrebbero potuto continuare l’escalation di terrorismo in Occidente alimentando narrative sul debito, i derivati, lo spread etc… e avrebbero potuto alimentare il progetto del NWO in atto, ma per fortuna lo scenario è stato spaccato dall’avvento di Trump e dal verificarsi più o meno contestuale della Brexit.

Mi preme evidenziare un dettaglio che reputo importante. Chi sa leggere i dati macroenomici e finanziari inquadrandoli nei ricorsi storici, capisce che la Cina è un carnefice creato dalle elite di Davos del NWO contro l’Occidente, ma è anche una vittima, un po’ come la Germania di Hitler dagli anni 30 con il debito emesso da JP Morgan in dollari/oro nel 1924, la ragione per la quale scientemente fu sortito l’abbattimento del valore del marco e così create le condizione di disastro per l’avvento della dittatura in Germania, con tutto ciò che poi è scaturito. Considerate che il debito cinese generato negli ultimi 15 anni rappresenta oltre il 28% del debito corporate mondiale, ma la Cina non rappresenta un’economia che vale il 28% di quella del Mondo, ma molto meno. Andando a spanne sappiate che il Pil cinese è meno di 12 Trillions di $ contro 21 Trillions di $ degli Stati Uniti e 18 Trillions di $ della zona Euro, e questa situazione ‘sformata’ si è creata solo perché dei ‘geni del male’ l’hanno pensata per drogare la dittatura cinese e farne uno strumento di controllo e indirizzo del Mondo, rendendoli finanche capace di spargere un virus a evidente carattere politico finanziario.

Ma vediamo il conflitto finanziario mondiale come è articolato.

Il N.W.O. (Nuovo Ordine Mondiale) non vuole attuare alcun reset dei debiti e vorrebbe continuare a favorire la Cina perché persegue la deindustrializzazione dell’Occidente e la digitalizzazione totale, sia in senso sociopolitico, sia addirittura introducendo dinamiche eugenetiche ed elettromagnetiche che interferiscono con il libero funzionamento biologico degli esseri umani. Queste attitudine del 5G le ha spiegate molto bene l’ing. Colao, quantunque dal suo punto di vista conferendo delle accezioni positive nel senso di poter essere curati meglio in remoto in ottica di avvento del Transumanesimo. L’opera di propaganda di personaggi come Greta Thunberg è chiaramente strumentale a questo disegno, chiaramente volto all’eliminazione delle industrie di supporto al capitalismo, ammantando il proposito con la riconversione ecologica dell’intero sistema produttivo e del capitalismo sostenibile, concetti suggestivi ma di per sé molto poco intelligenti e superficiali, e non solo perché dovrebbero attuarsi in Occidente ma non in Cina, dove invece si inquinano l’aria e i mari a tutto spiano. Le nuove infrastrutture 5G secondo l’elite del NWO dovrebbero essere gestite dalla Cina per facilitare la gestione del traffico di dati, cioè del fattore critico del successo per attuare una società mondiale di esseri transumani, ed è su questo terreno che si realizza lo scontro più evidente tra Usa e Cina, cioè tra il reset con il QFS di Trump e il Non-reset dei debiti voluto dai miliardari di Davos. Le elite del NWO (New World Order) ritengono che il progresso debba vedere la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana delle persone controllati digitalmente, e non solo tutti i pagamenti, ma finanche le cure farmacologiche e i diritti di fare e non fare, così riducendo gli esseri umani ad amebe totalmente deresponsabilizzate. Il sistema di governo economico e finanziario verrebbe quindi centralizzato e trasferito in Cina, venendo gestito da un vertice ibrido composto dalle banche centrali e da quelle aziende private in grado di coniare delle proprie criptomonete, sull’esempio di Libra, la moneta di Facebook vista molto bene da George Soros e dagli altri mafiosi Khazari, che hanno integrato nella loro Cupola i colossi del web generation. In questo scenario il capitalismo continuerebbe a procedere con un’etica protestante ancora più spietata di quella dei bambini nei cunicoli delle miniere di carbone che scandalizzavano Marx, ed emergerebbe per dato biologico una enorme massa di sfigati in tutti coloro i quali, perdendo la propria occupazione e vivendo di sussidi compassionevoli, dopo lo smantellamento del sistema industriale e la digitalizzazione dei servizi, potrebbero essere facilmente concetrati nel campo dell’Andrà tutto bene, cioè di una riduzione della popolazione mondiale ritenuta da queste elite assolutamente necessaria. E’ questo lo scenario agognato dai miliardari di Davos, portatori di una soluzione finale imposta dall’alto, con una logica sociale a piramide che potrebbe trovare una specie di giustificazione ‘razziale’ imponendo pratiche eugenetiche in maniera proditoria attraverso nanotecnologie inoculate nei corpi umani con il pretesto delle necessità sanitarie. I miliardari di Davos, infatti, riveriscono questo culto della “pandemia” del coronavirus e si sperticano in lodi apologetiche delle vaccinazioni di massa, sullo sfondo sociopolitico di lockdown, perché è questo l’unico modo per poter proteggere lo status quo in cui loro sono gli assoluti privilegiati. Il Non-Reset di Davos teme il QFS e la fine della globalizzazione sotto unico potere finanziario, e con l’intermezzo di un periodo punitivo di 2 anni di lockdown, vuole imporre un drastico cambiamento nei processi del lavoro, permettendo un’avanzata ‘nazista’ del digitale, cioè le precondizioni per un controllo delle popolazioni con logiche malthusiane di cui non si può dire, un po’ come non si poteva dire quei treni che entravano negli anni 40 nei campi di concentramento, quale futuro riservassero ai loro passeggeri.

A tutto ciò, voluto fortemente dal NWO, si contrappone il reset finanziario dei debiti, e il Quantum Financial System di cui vi ho parlato, con la sua moneta non più creata a debito ma a credito, con l’intelligenza artificiale e il 5G non impiegati a dirigere la vita degli esseri umani geneticamente programmati ed ‘elettrocomandati’ dal vertice della Piramide, ma a difesa della Democrazia attuando un governo del Sistema finanziario portentoso che ribalti il senso dell’uso della A.I. (Intelligenza artificiale) e del 5G, per sottrarre alle ‘spire’ dei potenti tutta l’Umanità. Ovviamente questo reset mette seriamente a repentaglio le conquiste delle elite della Globalizzazione, e perciò tutti loro sono impegnati a farsi beffe e criminalizzare i leader delle Democrazie Occidentali, Donald Trump e Boris Jonhsoon in primis, nel tentativo di non far accendere una luce nuova che potrebbe illuminare tutta la Terra, e rendere gli esseri umani più liberi, più ricchi e un po’ più rivolti ad attività spirituali.

Il reset del QFS, infatti, non è limitato solo alle cancellazioni dei grandi debiti iniqui, ma ad un reset del sistema capitalistico come nessuno mai aveva potuto pensare finora, mandando in soffitta tutte le bugie delle ideologie che hanno diviso l’Umanità e sparso fiumi di sangue sulla Terra. L’ambizione è quella di uscirebbe per sempre dalle contrapposizioni sterili tra capitale e lavoro, tra padroni e dipendenti, tra Mondo e nazioni, e dagli inganni ideologici più raffinati e ingannevoli, come Destra e Sinistra, o come il “green“ oppure “l’Arcobaleno della Pace”, che hanno sempre mantenuto intatte le ingiustizie sociali di fondo del capitalismo, assicurando le leve della finanza ai mafiosi khazari e ai loro alleati, cioè i gesuiti, oggi a capo del Vaticano, e l’Aristocrazia Nera altrimenti definita massoneria aristocratica.

il sogno del QFS è quello di una cambio di paradigma esistenziale che modificherebbe le gerarchie finora date per certe, concrete, inamovibili del Sistema così come noi le conosciamo: non più l’uomo come una piccola pedina all’interno di un’economia, una società o un’organizzazione socioeconomica totalmente materialista, ma il ritorno ad un Umanesimo enfatizzato, con la finanza al servizio dell’economia intesa sia per la ricerca dello sviluppo materiale, sia per quello spirituale.

Chi ci darà una mano a realizzare tutto ciò? La risposta è nei computer quantistici, cioè un riverbero della fisica (o meccanica) quantistica. Si tratta di una conquista scientifica ancora molto poco compresa dai popoli, ma che porterà ad un salto improvviso dell’Umanità. Quando tutti capiremo di cosa si tratta, sarà come se qualcuno d’improvviso avesse accesso la luce facendoci abbandonare la penombra, e perciò tutto sarà molto più chiaro a tutti. Tutto avrà un senso nuovo molto più profondo.

Fantascienza? Complottismo? Sogni? Fanatismo New Age? Eh no, miei cari benpensanti obnubilati da certezze stupide, quello di cui sto parlando e da cui il progetto QFS trae fondamento, è Scienza purissima posta ad un livello superiore a quello a cui voi siete abituati, e che come sapevano gli alchimisti medievali disprezzati dalla vulgata culturale contemporanea ed ignorante, è magia nell’accezione più profonda del termine, quella che contempla anche il mistero esistenziale degli esseri umani.

Il QFS sarà un Sistema concreto volto alla consacrazione del Libero Arbitrio, un diritto messo al sicuro e sotto il nostro controllo individuale. Nel QFS nessuno se non noi potrà accedere al nostro conto o interferire sui nostri diritti economici o possibilità di realizzare, come oggi fanno le Banche sulla nostra liquidità, oppure per mortificare il nostro merito di credito. Chi ha 1000 euro sul conto avrà 1000 euro anche sul QFS, e le ricchezze frutto di risparmio saranno preservate al 100%, mentre chi ha un progetto da realizzare con la sana volontà di ricercare l’equilibrio economico finanziario arricchendo sé stesso ma anche la sua comunità, sarà messo in condizione di poterlo fare. Ma ci sarà un grosso problema per le elite: chi avrà depredato gli altri usando il Sistema attraverso cui ha tolto ricchezza e futuro a chi lavora e produce, si vedrà totalmente ridimensionato e dovrà rinunciare obtorto collo al maltolto. Il QFS distruggerà i meccanismi del SWIFT e farebbe cessare tutta la corruzione e il riciclaggio dietro al sistema bancario attuale, in modo che le attività predatorie dei board dell’HSBC, della City Bank, della Deutsche Bank o della Barclay’s, sarebbero stangate sul nascere, anzi non potrebbero nemmeno essere più concepite. Il sistema di comunicazione satellitare a cui il QFS sarà agganciato garantirà il flusso dati bancari e delle transazioni, e sarà protetto dalla US Space Force, uno dei motivi per cui questa forza spaziale è stata creata dal Presidente Trump, investendo centinaia di miliardi di Dollari.

In conclusione, chiediamoci dove si voglia e dove si possa arrivare con il Quantum Financial System.

Lo scopo implicito nell’introduzione di questo nuovo sistema finanziario è far fare un salto evolutivo agli esseri umani, partendo dai miliardi di esercizi quotidiani concretamente fisici che tutti gli uomini fanno giorno per giorno, e che noi chiamiamo transazioni economiche. Esse sono le unità costitutive dell’economia, e attraverso le transazione prende forma il progetto di vita materiale di tutti noi. Il fine è quello di poter addivenire anche a consapevolezze metafisiche, cioè proprie di quella parte della filosofia che si spinge ad osservare molto oltre gli elementi contingenti immediatamente percepibili dagli esseri umani. Con questa prospettiva a ‘quantum’ tutta l’Umanità dovrebbe iniziare a proiettarsi in una realtà all’insegna della fisica quantistica, cioè in una dimensione di conoscenze totalmente nuove .

A meno da un secolo dalla formulazione della teoria quantistica, dobbiamo registrare la convergenza in un unico intreccio della fisica, della religione e della filosofia, nell’ambito di leggi quantistiche paradossali che si applicano nel mondo microscopico e in quello macroscopico, ma che evidentemente potrebbero avere interferenze anche nel nostro mondo ‘reale’. La fisica quantistica è una teoria fisica che descrive il comportamento della materia , partendo dalle radiazione e da tutte le loro interazioni viste sia come fenomeni ondulatori sia come fenomeni particellari (dualismo onda-particella). A differenza della fisica classica o newtoniana, basata sulle teorie di Isaac Newton, che vede la luce solo come onda e l’elettrone solo come particella, la fisica quantistica ha scoperto che la realtà è duale.

La scoperta del dualismo onda–particella è la principale causa della messa in discussione di tutte le teorie della fisica classica sviluppate fino al secolo scorso, e questa teoria fu applicata innanzi tutto alla luce. Gli scienziati indagarono sui meccanismi di propagazione della luce e scoprirono cose sconvolgenti. Scoprirono che la luce si propagava per onde attraverso un esperimento molto particolare: un fascio di raggi luminosi colpiva uno schermo in cui erano presenti due fenditure, molto piccole, che diventavano due sorgenti omogenee. Si mise uno schermo dietro alle fenditure che avrebbe dovuto raccogliere la luce proveniente dai due fori e si videro, invece, delle frange chiare e scure, molto simili alle onde del mare provenienti da due sorgenti diverse. Questo fenomeno non si può spiegare con la fisica tradizionale e con le teorie corpuscolari, ma con le teorie ondulatorie. Due onde della stessa ampiezza possono essere in fase e, se interferiscono, originano un’onda sinusoidale che è somma delle sue sinusoidi componenti; possono però essere in controfase e, se interferiscono, originare un’onda nulla. L’esperimento delle due fenditure, quando viene effettuato con singoli fotoni o anche singole particelle di materia, come elettroni e neutroni, pone una serie di enigmi su cui riflettere, poiché solleva domande fondamentali sulla natura stessa della realtà. Il senso critico newtoniano portava gli scienziati ad aspettarsi che i fotoni passassero attraverso una o l’altra delle fenditure, accumulandosi dietro ciascuna di esse, ma invece ciò non accade! In molti, che hanno davvero capito la portata dirompente della scoperta, dedussero che esisteva un mondo di quantum, cioè un mondo quantistico che è influenzato dallo stato di coscienza degli esseri umani, dando cosi agli esseri umani un ruolo nell’ontologia creativa dell’Universo. Nella moderna fisica quantistica, contemplando questa prospettiva si finisce per rivalutare tutte quelle religioni che assegnano all’esistenza umana un significato profondo e un qualche carattere ‘divino’ con somiglianza a Dio, poiché l’esperimento della doppia fenditura realizzato nell’inviare singole particelle di luce o di materia verso due fessure praticate in una barriera, ci porta alla conclusione che la materia e l’energia si comportano fisicamente interferendo con lo stato di osservazione e di coscienza dell’essere umano che realizza l’esperimento. Dall’altro lato della barriera, nello schermo oltre le due fenditure, si registrava l’arrivo delle particelle sparate, e si creavano bande alternate di luce e di buio sortendo un’interferenza costruttiva (bande luminose), e quando si allineavano con gli avvallamenti si otteneva un’interferenza distruttiva (buio). Quanto avviene in questi tipi di esperimenti non ha alcun senso nella fisica newtoniana e perciò destruttura tutta la base su cui è poggiata la fisica classica e, a mio giudizio, la bontà del mondo sociopolitico materialista.

In questo periodo di buio della Democrazia e di totale abbrutimento umanistico, in cui non solo dire la verità ma anche respirare liberamente è diventato un pericoloso atto rivoluzionario, concludo questo articolo con le parole più famose di Dante. Nel corso di quel luminoso Risveglio che fu il Medioevo dopo l’anno 1000, il poeta fiorentino scrisse che ‘fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza’. La ‘virtute’ che più di tutte dobbiamo seguire, il quantum di luce che identifica l’unicità degli esseri umani, è la cosa che più conta per lastricare la nostra strada verso il Paradiso, cioè l’amore verso l’altro nell’ambizione di poter andare oltre. Pure nello scambio economico più volgare, quello mediato dai soldi, ci dovremmo ricordare che in realtà siamo bisognosi l’uno dell’altro, perché dove andrà uno andremo tutti. Anche nell’atto di soddisfare i bisogni economici mediante artifici da noi stessi creati, come la finanza, e che non hanno una sola valenza corpuscolare come avrebbe visto Newton sbagliando, non dobbiamo mai dimenticare la dualità di tutto quanto ci circonda, e l’amore, un quantum di luce propria, deve essere sprigionato ancora di più se si fa una impresa economica, una lotta politica o un progetto di finanza… E bene sì, l’Amore che move il Sole e le Stelle, come sempre ci insegnò il Sommo Poeta, padre della Cultura italiana e della Civiltà Occidentale.

