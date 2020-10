Covid, positiva esce per gettare spazzatura: denunciata su segnalazione dei vicini

400 euro di multa e una denuncia per epidemia colposa. Tanto è costata a una torinese di 65 anni, residente nel quartiere Mirafiori, un’interpretazione molto personale delle norme anti-contagio. La donna – da sola in casa dopo il ricovero del marito e del figlio per covid e come loro positiva al virus – non ha rispettato l’isolamento uscendo più volte a buttare l’immondizia. Sono stati i vicini a segnalare gli episodi alla polizia.

La versione della donna – Le “libere uscite” – stando alla versione dei vicini – non si sono sempre limitate alla stretta necessità, come nel caso della spazzatura. Diverse volte la donna è stata vista negli spazi comuni del condominio. Lei si difende: “Sono solo degli spioni. Sono positiva ma asintomatica, quindi posso uscire di casa almeno per buttare l’immondizia”. Ma i provvedimenti del governo non prevedono questa facoltà per chi è senza sintomi e la sanzione, salatissima, è arrivata puntuale. tgcom24.mediaset.it

Covid, Tarro: “Gli asintomatici non sono contagiosi” non esiste un trattamento sanitario obbligatorio e dobbiamo sempre tenere in considerazione i danni psicologici creati da questo continuo terrorismo Virus, Fauci: epidemia non è determinata dagli asintomatici Il dr Fauci: “In tutta la storia dei virus respiratori di qualsiasi tipo, la trasmissione asintomatica non è mai stata causa di focolai. Il responsabile dei focolai è sempre stata una persona sintomatica. Un’epidemia non è determinata dagli asintomatici” Addirittura con la verità sbattuta in faccia. pic.twitter.com/aVrxJRHSbe — Gian Luigi Diana (@GianLuigiDiana4) August 29, 2020

Condividi