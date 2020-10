Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa

Matteo Salvini su Twitter: “Nuovi “turisti per sempre” sbarcati oggi a Lampedusa. Ma come si può pensare che siano partiti dalla Libia o dalla Tunisia a arrivati fin qui con un motore da 6 CAVALLI??? Eppure dal governo: silenzio.”

Il senatore Candiani: “Lamorgese vorrebbe far credere che questo barchino stracarico di clandestini con 6HP di motore è arrivato a Lampedusa dalla Libia o dalla Tunisia?

Ma ci prendono per scemi?

È evidente che il Governo Conte non ha alcuna intenzione di contrastare il business degli scafisti.”

🔴 Nuovi “turisti per sempre” sbarcati oggi a Lampedusa. Ma come si può pensare che siano partiti dalla Libia o dalla Tunisia a arrivati fin qui con un motore da 6 CAVALLI??? Eppure dal governo: silenzio. pic.twitter.com/ILng3c7Q9l — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 18, 2020

Condividi