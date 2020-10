Bologna, furti di macchinari agricoli: presa banda di romeni

Furti di macchinari agricoli: sgominata banda, diversi furti anche in provincia. Sono cinque su una ventina i furti ‘bolognesi’ contestati a un gruppo di tre persone, ieri arrestato dai carabinieri di Ferrara con l’accusa di furto aggravato e continuato ai danni di proprietari edili e terrieri.

Il gruppo, che nella stragrande maggioranza dei casi ha colpito nel ferrarese, avrebbe secondo i militari, agito anche nel bolognese. Altri episodi contestati si riferiscono a fatti avvenuti nelle province di Ravenna, Rovigo e Modena.

Ai tre uomini, un 53enne, un 39enne e un 30enne, tutti cittaidni romeni, sono contestati in praticolare, tra gli altri anche cinque episodi nel bolognese, tra il 2018 e il 2019. Due di loro erano bracicanti agricoli e incensurato, metnre il 39enne, operaio, risulta già pregiudicato.

In particolare i tre romeni, agendo in concorso tra loro ed altre persone non ancora identificate, nel corso degli anni 2018 e 2019 si sono resi responsabili di almeno 24 furti di attrezzature e macchinari di ogni tipo, asportati da stabilimenti industriali, cantieri edili o stradali ovvero da aziende agricole.

All’esito delle attività investigative e dei riscontri raccolti dagli investigatori il Pubblico Ministero Dr.ssa Cristina D’Aniello della Procura della Repubblica di Ravenna, formulava al GIP di quel Tribunale, la richiesta di custodia cautelare in carcere per i tre soggetti.

