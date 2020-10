Covid, Meluzzi: strategia di controllo globale, le voci libere saranno spente

Intervista al prof. Alessandro Meluzzi – Tina Rossi www.zetatielle.com

C’è stato un bavaglio alla comunicazione, che abbiamo subito un pò tutti, lei per primo. Io vedo qua che sul sito ufficiale di Quarta Repubblica, i suoi interventi video della relativa trasmissione sono stati rimossi. Qual è il rischio per l’Italia, per il mondo, a livello di comunicazione?

Era inevitabile. Il potere è una cosa seria. Ci mancherebbe altro che il potere non funzionasse. Lei capisce che il potere della finanza internazionale, pervasiva a livello planetario, il potere degli stati, delle magistrature, il potere del controllo a tutto il mainstream, Mediaset compresa, come vede, è un potere pervasivo. Questo potere ha già vinto.

Professore, la stessa sorte sua la sta condividendo questa lettera. Un’inchiesta che ho fatto durante il lockdown. Una lettera data 22 gennaio (leggi l’articolo) dove si trovano le prove che questa strage, compresi i camion militari che portano via le salme, poteva essere evitata.

Molte persone sono state uccise, nel senso che sono state portate in ospedale, sono state intubate avendo già una coagulazione intravasale disseminata in atto. Anzichè dargli eparina a basso peso molecolare e cortisone, sono stati intubati con l’ossigeno e sono stati uccisi. Mi prendo la responsabilità di ciò che dico ma chi ha fatto le autopsie lo sa.

Anche dal punto di vista della prevenzione

Anche dal punto di vista della terapia, non solo della prevenzione.

Professor Meluzzi, lei ha parlato di infopandemia. Ha fatto una fotografia esaustiva di quanto accade. Lockdown, sette mesi di terrorismo psicologico attuato attraverso discorsi a reti unificate, attraverso spot pubblicitari e trasmissioni fiume sulla situazione. Una strategia che porta ad un popolo bue? Le chiedo. E ancora: Quali sono gli effetti sociologici e sociali, quali sono le conseguenze e quali le soluzioni possibili?

Il disegno va molto al di là della Big Pharma. Molto al di là del vaccino. E’ un disegno di controllo planetario. La necessità finale è quella di avere un microchip da infilare sottopelle a tutti, come nel sogno di Bill Gates, dal quale liberare molecole che non sapremo che vengono liberate, esercitando un controllo pieno. Questa elite finanziaria di Bill Gates, Rockfeller (…) non ha bisogno di soldi perchè li stampa, ma ha bisogno di avere un pieno controllo della realtà sociopolitica, e a questo sono arrivati. Contromisure mi pare che non ce ne siano. Anche perchè le poche voci libere saranno spente tra poco. Non so per quanto tempo lei potrà ancora permettersi di fare questi video e di diffonderli. Saranno bollati di fake news, ci sarà il reato di fake news e saranno portati direttamente in carcere o soppressi.

Come sempre, professor Meluzzi, lei mi anticipa. E’ una visione orwelliana che abbiamo un pò tutti. La perdita della sovranità monetaria, un’Italia figlia di un’Europa e vittima anch’essa di tutte le grandi intelligenze finanziarie. Mi ha già risposto su un disegno che molti chiamano di complottismo…

Ma poveretti…dire cosa sta accadendo…cioè non è neanche un complotto perchè è alla luce del sole… Come i negazionisti, cosa vuoi negare, è talmente evidente cosa sta accadendo…(…)

Dobbiamo solamente assistere passivamente a questo capitolo della storia. Non è detto che sia l’ultimo capitolo della storia. Può darsi che sia il penultimo. Io, citando un pò l’Apocalisse, dico sempre che il tempo dell’abominio deve venire.(…). Può darsi che il capitolo finale sia quello di una donna vestita di luce che schiaccia la testa al serpente, ma non è ancora questo momento. Dobbiamo ancora entrare nel buio assoluto.

Condividi