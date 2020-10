Sondaggio: Biden in vantaggio di 17 punti, Obama in campo

14 OTT – Joe Biden è in vantaggio di 17 punti su Donald Trump. Secondo un sondaggio Opinium-Guardian Us, il candidato democratico ha il 57% dei consensi. Trump ha il 40%. Intanto Barack Obama scende in campagna elettorale. La prossima settimana l’ex presidente visiterà alcuni degli Stati dove il voto è già iniziato per cercare di imprimere un’accelerata finale a Joe Biden.

Folla per Donald Trump in Pennsylvania, dove centinaia di sostenitori del presidente sono radunati a Johnstown fra poche mascherine, se non quelle con lo slogan Make America Great Again, e nessun distanziamento sociale.

“Mi avete eletto nel 2016 per rimettere l’America al primo posto, e ora non lasceremo Washington. Questa è l’elezione più importante della nostra storia”, ha detto Trump, lodando Amy Coney Barrett, la sua candidata alla Corte Suprema. “Corro contro il peggior candidato della storia delle presidenziali”, dice Trump. “Se Joe Biden vince, la sinistra radicale guiderà il Paese”. E sulla pandemia: “Stiamo girando pagina”, “Joe Biden distruggerà l’America, io distruggerò il virus”. ANSA

