Renzi: “i contagi aumentano, subito il Mes”

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi riapre nella maggioranza il fronte Mes, con la richiesta al Governo di immediata sua attivazione alla luce della ripresa consistenza del contagio da Coronavirus nel nostro Paese.

“L’aumento dei contagi – afferma via social Renzi- è una sfida per tutti. E tutti dobbiamo dare una mano. Da parte nostra insistiamo: in questa situazione di emergenza prendiamo subito le risorse del Mes che sono già disponibili. Servono soldi e tamponi, non ideologie e polemiche”. (askanews)

Il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, in un’intervista a ‘Il Mattino’, commentando l’aumento dei contagi, ha sottolineato: “Se facciamo il raffronto con i numeri di aprile e di marzo scopriamo risultati confortanti: i positivi sono quasi tutti asintomatici e pochi sono i decessi anche se per noi è sempre una grave perdita ogni vita”.

Condividi