Sanzioni alla Russia, Navalny (Cia) ordina e la UE esegue?

L’oppositore russo Alexiei Navalny (un blogger condannato per frode, ndr), in convalescenza a Berlino dopo un sospetto avvelenamento, ha suggerito che l’Ue vieti l’ingresso in Europa e congeli le proprietà nei Paesi Ue “agli oligarchi e agli alti funzionari” russi vicini al Cremlino “che traggono vantaggio dal regime”.

La Russia, a sua volta, ha informazioni secondo cui Alexey Navalny sta lavorando con la Cia e ha ricevuto istruzioni più di una volta. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “Non è il paziente che lavora con i servizi speciali occidentali, sono i servizi speciali occidentali che lavorano con lui, queste sono le parole precise. Sì, ne siamo stati informati e posso anche essere più preciso: lo staff della Cia sta lavorando con lui oggi. Non è la prima volta che riceve istruzioni diverse”, ha detto.

Ieri, l’ex capo della CIA, John O. Brennan, ha infatti scritto su Twitter: “Immaginate che prospettive di pace, prosperità e sicurezza nel mondo se Joe Biden diventasse il presidente degli Stati Uniti e Alexei Navalny il presidente della Russia. Presto saremo a metà strada.”

Imagine prospects for world peace, prosperity, & security if Joe Biden were President of the United States & Alexei Navalny the President of Russia. We’ll soon be halfway there.

— John O. Brennan (@JohnBrennan) October 9, 2020