Covid, la Germania schiera l’esercito

La Germania rischia di perdere il controllo della diffusione della pandemia di Covid-19 se le regioni maggiormente colpite non adotteranno misure restrittive più rigide. Ad affermarlo è stata la cancelliera tedesca Angela Merkel, al termine di una videochiamata con i sindaci delle 11 principali città del Paese, durante il quale si è concordato che esperti delle forze armate e del Robert Koch Institute saranno inviati sul posto nel caso in cui le infezioni dovessero superare la cifra di 35 ogni 100mila in un periodo di sette giorni.

Al termine dei colloqui, Merkel ha avvertito del rischio di una diffusione esponenziale del virus nel caso in cui le autorità sanitarie non fossero più in grado di ricostruire le catene di infezione. “Se questo accadesse, il virus si diffonderebbe subito in maniera incontrollata”.

La cancelliera ha accolto positivamente la reintroduzione di restrizioni in alcune città, compresa Berlino, e ha lodato Monaco per aver dimostrato che i focolai possono essere riportati sotto controllo con le norme sulle mascherine e i limiti sulla socializzazione. “I contagi potranno salire, ma siamo lontani dall’essere impotenti”, ha osservato. adnkronos

Condividi