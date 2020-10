Germania, vescovo cattolico pronto a benedire coppie gay

Un vescovo cattolico della diocesi di Dresda si dice pronto a benedire le coppie omosessuali. Si tratta di mons. Heinrich Timmerevers che ha annunciato alla agenzia cattolica Kna di voler ampliare la cura pastorale per i gay con un percorso che potrebbe portare alla benedizione per le coppie omosessuali. Il presule incontra periodicamente i cristiani Lgbt ascoltando le loro storie, commuovendosi per la sofferenza. “In questa ottica non voglio lasciare queste persone da sole”, ha detto il vescovo a Kna. adnkronos

Nel 2016, sul volo di ritorno da Erevan, Bergoglio ha risposto alla domanda se è d’accordo con il cardinale Reinhard Marx che, in un convegno internazionale a Dublino, ha detto che la Chiesa deve chiedere scusa alla comunità gay.

“Io credo che la Chiesa non solo deve chiedere scusa ai gay, ma deve chiedere perdono anche ai poveri, alle donne stuprate, ai bambini sfruttati nel lavoro, deve chiedere scusa di aver benedetto tante armi. I cristiani devono chiedere perdono per aver accompagnato tante scelte sbagliate“, ha risposto.

Papa Ratzinger paragona nozze gay e aborto al “potere spirituale dell’Anticristo”

Condividi