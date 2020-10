Nasce partito cristiano europeista “Insieme”

Si chiamerà ‘insieme’ il nuovo partito di ispirazione cristiana, autonomo e non confessionale che a breve sarà annunciato all’Assemblea costituente per la nascita del nuovo soggetto politico in corso a Roma, presso l’hotel Parco Tirreno. Ad apprenderlo l’Adnkronos. Il simbolo e’ costituito dalla parola ‘insieme’, corredata da due anelli di catena, simbolo internazionale del collegamento che unisce le persone, i valori e il programma portato avanti dal neo-partito: ‘lavoro e famiglia; solidarietà e pace’, sul blu tra le stelle d’Europa. A breve saranno approvati anche il documento programmatico definitivo e i nomi della leadership collegiale, composta da 21 membri. (Adnkronos)

La nuova storia ufficiale dell’Europa cancella il Cristianesimo e promuove l’Islam

Novembre 2014 – UE, Martin Schulz: è giusto non menzionare le radici cristiane – Alla domanda se sia stata una decisione giusta quella di non inserire nel Trattato costituzionale europeo una frase ad hoc sulle radici cristiane dell’Europa, Schulz ha detto favorevole alla decisione.

“Le radici culturali e religiose della nostra Europa sono importantissime, e ovviamente il ruolo di quelle giudaico-cristiane è incontestabile, è immenso. Ritengo, però, che una menzione giuridica nel Trattato avrebbe avuto un carattere di esclusività, che avrebbe chiuso porte, più che aprirne. La nostra Europa, se vuole affrontare le sfide di domani, dev’essere tollerante, inclusiva e guardare al futuro”.

