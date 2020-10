Berlino: manifestazioni contro le restrizioni come impegno per la democrazia

Le dimostrazioni di settembre 2020 legate alla Dittatura Sanitaria a Berlino sono un impegno politico per l’interesse a mantenere la democrazia.

Politici come Saskia Esken (SPD) o Jens Spahn (CDU) hanno chiarito in passato quello che pensavano dei visitatori delle manifestazioni di Berlino sul Covid-19. Si usava vocabolario come “Covid idiots”, oppure si parlava di comportamenti “antipatriottici, non solidali” nei confronti dei suoi concittadini che “probabilmente non si preoccupano della salute dei suoi concittadini”. Per avere obiettori della quarantena rinchiusi in psichiatria. Questa proposta è stata abbandonata, ma tali dibattiti ricordano le misure adottate dai regimi totalitari. Alla grande manifestazione non è stata mantenuta né una maschera per il viso, né la distanza minima. Tuttavia la manifestazione a Berlino, è stata approvata dal Tribunale amministrativo superiore il 29 agosto 2020, e si è svolta intorno alle 15:45. Il prerequisito per questo era il rispetto della distanza minima. La polizia ha setacciato con frequenti pattugliamenti e dopo un lungo ritardo per una decisione positiva, la manifestazione è stata autorizzata.

All’inizio della pandemia non era consentito riunirsi all’aria aperta per manifestare pacificamente contro le misure. Da questa estate sono stati presentati reclami alla Corte Costituzionale affinché questo diritto fondamentale potesse tornare in vigore. Rimaneva una particolarità giuridica che le leggi fondamentali per i suoi cittadini in relazione alle misure Covid fossero massicciamente limitate. La stessa argomentazione è stata ripetuta più e più volte nelle cause dinanzi alla Corte costituzionale federale: se l’RKI (Istituto Robert Koch) afferma che il virus Corona è pericoloso, allora è pericoloso. Al contrario, ciò significa che l‘RKI può decidere se il virus Covid-19 è potenzialmente pericoloso o meno, indipendentemente dal numero di persone infette o morte a causa di esso. Di conseguenza, i manifestanti avevano ragione nel chiedersi se il blocco, che ha portato a gravi perdite economiche, famiglie separate e probabilmente bambini traumatizzati per sempre, fosse giustificato.

È stato ripetutamente affermato che i manifestanti sono “negazionisti Covid”, è invece vero che hanno messo in dubbio le misure prese dallo scoppio del nuovo virus Covid-19. Sembrava davvero discutibile, se si considera che il numero di morti in Germania era esiguo anche prima del blocco del 23 marzo 2020.

In questo contesto, ricorda l’influenza suina nel 2009, è stata dichiarata dall’OMS con il più alto livello di pandemia. Il risultato è stato che questa epidemia di influenza è stata una delle più deboli di qull’anno. Anche qui il dott. Drosten e il Dr. Wodarg coinvolti hanno dichiarato che ciò potrebbe portare ad alcuni sospetti paralleli con Covid-19.

Le misure Covid e quindi la violazione dei diritti fondamentali sono mai state giustificate? Inoltre, ai dimostranti dovrebbe essere dato spazio ai loro dubbi, considerando che il test Drosten PCR non è stato ufficialmente validato e sviluppato in un processo accelerato, così come il vaccino per il virus Covid-19. I politici hanno riposto una grande sfiducia nelle motivazioni politiche dei manifestanti. Cittadini e diritti del Reich costituivano la maggioranza dei visitatori di Berlino.

Una lunga passeggiata dalla Porta di Brandeburgo alla Colonna della Vittoria e oltre, tuttavia, ha mostrato principalmente diversità culturale, bandiere di pace e persone della classe media in pacifico accordo. In questo contesto, le azioni della polizia di Berlino sono apparse ancora più discutibili. Il campo del pensiero laterale è stato smembrato nella notte dal 29 agosto 2020 al 30 agosto 2020 sotto l’influenza della violenza: puro arbitrio? Tuttavia uno sparuto gruppo ha continuato a presidiare anche il giorno successivo scortato dalle stesse forze dell’ordine Inoltre, una manifestazione spontanea alla Colonna della Vittoria “contro la destra” il 30 agosto 2020 nel primo pomeriggio è stata interrotta nelle stesse circostanze. L’avvocato Dirk Sattelmaier ha riferito in questo contesto del divieto di dimostrazione di azioni illegali.

Resta da aspettarsi se i politici alla fine saranno d’accordo con i critici del’operazione Corona o se verranno pronunciate le scuse appropriate. Dopo tutto, le statistiche mostrano un calo costante dei ricoveri e dei decessi nei paesi europei per mesi. Il numero di morti in Svizzera è stato a una cifra da metà giugno e in Svezia è ora sceso a zero dal 23 agosto 2020.

Anna Blaszczyk

