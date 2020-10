Covid, Conte: “vaccino per tutti, la UE ha grande cuore”

“Ci siamo confrontati con Ursula Von Der Leyen e la Commissione. L’Italia ha lavorato in prima linea e oggi possiamo dire che con l’Ue stiamo finanziando sette gruppi farmaceutici che stanno moltiplicando le linee di produzione dei vaccini, a prescindere da chi arriverà per primo. Questo ci consentira’ di poter predisporre da subito – abbiamo già firmato i contratti – 200 o 300 milioni di dosi, che riguarderanno non solo i cittadini europei ma anche Paesi a reddito medio e basso perché l”Europa ha un cuore grande”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all’84esima Fiera del Levante di Bari. (Adnkronos)

Invece Paolo Gasparini, docente di genetica all’Università di Trieste e direttore del dipartimento di Diagnostica avanzata dell’Ospedale Burlo Garofalo di Trieste, spiega che “sulla base di uno studio che abbiamo condotto al Burlo Garofalo, abbiamo dimostrato che gli anticorpi sviluppati a seguito del contagio, dopo poco tempo non risultano più rilevabili nel sangue. E’ come se sparissero. E ci chiediamo quanto durerà l’efficacia di un futuro vaccino.

