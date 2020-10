Svendita dell’Italia: all’asta immobili ministero della Difesa

Investinitalyrealestate.com è un portale dedicato alla presentazione di offerte di investimento in immobili pubblici, di società partecipate pubbliche o partecipate pubblico-privato, destinate ad operatori italiani ed esteri.

Il progetto è realizzato nel quadro delle iniziative previste dal decreto “Sblocca Italia”, finalizzate a favorire le opportunità di investimento in Italia, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in coordinamento con il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con il Dipartimento del Tesoro, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e con l’Agenzia del Demanio.

E’ uno strumento virtuale attraverso cui poter favorire, in forma semplice e trasparente, l’interazione tra la domanda di investimenti professionali e le opportunità di investimento immobiliare qualificate che sono state selezionate nel patrimonio pubblico italiano tra le più rilevanti in termini di localizzazione, tipologia e dimensione.

Lo nota è stata diffusa sul sito del Ministero della Difesa

