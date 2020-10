Conte si avvicina, Merkel fa un salto indietro

Un siparietto piuttosto curioso si è verificato al vertice europeo odierno: protagonisti Giuseppe Conte e Angela Merkel. La scena è stata documentata in un video da Marco Bresolin, l’inviato a Bruxelles de La Stampa, ed è subito diventata virale sui social: quando il premier tenta di avvicinarsi alla Cancelliera per salutarla, lei fa un salto indietro e alza le mani come a dire “manteniamo le distanze”.

D’altronde in tempi di coronavirus la prudenza non è mai troppa, soprattutto in questo particolare momento in cui si teme la seconda ondata in tutta Europa (e in paesi come Francia e Spagna è di fatto già arrivata). Alla fine Conte e la Merkel si sono salutati a distanza, con la Cancelliera che ha preso l’iniziativa e ha fatto capire al premier italiano che bastava anche un “namastè”, ovvero il gesto indiano a mani giunte che è considerato il più sicuro ai tempi del Covid. liberoquotidiano.it

