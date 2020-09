Duello Tv, Sondaggio Cnn: Biden batte Trump con 60% contro 28%

Joe Biden ha vinto il primo dibattito televisivo con Donald Trump per il 60 per cento dei telespettatori, contro il 28 per cento che hanno indicato il presidente americano come vincitore. Lo riporta un instant poll della Cnn. Questi risultati sono quasi identici a quelli della stessa Cnn dopo il primo dibattito tra Trump e Hillary Clinton. Nel 2016 il 62% degli spettatori ha dichiarato che Clinton aveva vinto il primo dibattito e il 28% che Trump aveva avuto la meglio. adnkronos

(AGI) Il candidato democratico bolla Trump come un “bugiardo” e un “clown”. Il presidente Usa replica: “Non c’e’ nulla di intelligente in te. Ti sei diplomato come ultimo della classe”.

Il botta e risposta è acceso, al limite dell’insulto. Biden rincara la dose: “Sei il peggior presidente che l’America abbia mai avuto”. Mentre Trump aggiunge: “La sinistra radicale ti tiene in pugno”.

Sul coronavirus l’ex vice presidente sferza il leader Usa: “Puoi iniettarti candeggina nel braccio se vuoi”. Ma il presidente degli Stati Uniti accusa: “Vuole chiudere il paese fino all’elezione”.

Affrontato anche il tema delle tasse dopo lo scoop del New York Times secondo il quale avrebbe versato solo 750 dollari al fisco Usa nel 2016 e nel 2017. Trump afferma: “Ho pagato milioni di dollari di tasse”.

Scontro anche sulla nomina del giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema. “Abbiamo vinto le elezioni e abbiamo il diritto” di nominarla, dice Trump, rispondendo alla prima domanda sul palco di Cleveland. “Sara’ un giudoce incredibile”, rimarca. “Non e’ opportuno scegliere il nuovo giudice prima del voto, si vuole solo cancellare la riforma sanitaria e la copertura per milioni di persone”, sottolinea Biden.

Biden si aggiudica, di misura, la prima mezz’ora del primo faccia a faccia in tv per chi ha tenuto di piu’ la parola: ha parlato per 13 minuti e 10 secondi e Donald Trump per 12 minuti e 52 secondi, secondo il cronometro di Cnn.

