India: 19enne muore dopo stupro, ondata di proteste

NEW DELHI, 29 SET – La morte di una giovane donna vittima di stupro ha suscitato una nuova ondata di proteste in tutta l’India, di nuovo sotto shock. La ragazza, 19 anni, è morta questa mattina all’alba, in un ospedale di New Delhi, dove lottava per la vita con gravissime ferite a seguito dell’aggressione subita lo scorso 14 settembre ad Hathras, un’area rurale dell’Uttar Pradesh.

La ragazza, il cui nome, come previsto dalla legge indiana, non è stato reso noto, era stata trovata agonizzante in un campo, dove era andata a tagliare erba e a far pascolare l bestiame: era in un lago di sangue, con la lingua tagliata e la spina dorsale spezzata per le atrocità subite. Questa mattina la polizia dell’Uttar Pradesh ha fatto sapere di avere arrestato i quattro uomini denunciati dalla vittima in uno dei rari momenti di lucidità durante il ricovero.

La ragazza apparteneva ad una famiglia di Dalit, i fuoricasta, un tempo noti come paria: i suoi fratelli hanno dichiarato ai media che gli abitanti del villaggio della casta superiore li maltrattano abitualmente con minacce e comportamenti aggressivi. (ANSA).

