Migranti, Viminale: da inizio anno 23.517 sbarcati sulle coste italiane

Sono finora 23.517 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 7.203 mentre nel 2018 furono 21.024. Il dato è stato diffuso dal ministero degli Interni, considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina.

Dopo le 144 persone sbarcate venerdì, da sabato non sono stati registrati sbarchi; il totale delle persone arrivate via mare nel nostro Paese da inizio mese è quindi fermo a 4.177. L’anno scorso, in tutto settembre, furono 2.498, mentre nel 2018 furono 947.

Dei quasi 23.400 migranti sbarcati in Italia nel 2020, 9.824 sono di nazionalità tunisina (42%), sulla base di quanto dichiarato al momento dello sbarco; gli altri provengono da Bangladesh (3.156, 13%), Algeria (1.125, 5%), Costa d’Avorio (1.022, 4%), Pakistan (948, 4%), Sudan (775, 3%), Marocco (607, 3%), Somalia (575, 3%), Egitto (567, 2%), Afghanistan (516, 2%) a cui si aggiungono 4.402 persone (19%) provenienti da altri Stati o per le quali è ancora in corso la procedura di identificazione. (agensir)

