Abolizione quota 100, Renzi: “un successo di Italia viva”

“Ieri Conte ha detto una cosa importantissima, ha detto basta quota 100, basta cioè questa misura demagogica, populista, che proprio i Cinquestelle, insieme a Salvini, avevano voluto nel governo gialloverde. Si volta pagina. Noi abbiamo lottato per questo, perché le pensioni sono un argomento serio, delicato, non possono essere oggetto di spot populisti. Aver portato a casa la cancellazione di quota 100 è un passo in avanti”.

Così Matteo Renzi, in un video su Twitter. “Oggi abbiamo da fare un passo in più: chiedere il Mes. Dopo l’abolizione di quota 100 i 37 miliardi per la sanità pubblica del Mes. Ci arriveremo, passo dopo passo”, ha aggiunto.

