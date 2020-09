Sgarbi alla Camera: “hanno sostituito Dio con il vaccino”

“Ogni giorno per almeno quindici ora il programmi televisivi di attualità ci dicono lo stato dei malati, dei convalescenti, dei morti, in numeri sempre più esigui. Ma noi siamo in un incubo costante di informazione obbligatoria, costante, determinata a convincerci che siamo tutti malati”.

E’ così che il deputato del gruppo misto Vittorio Sgarbi ha iniziato il suo intervento alla Camera dei Deputati nel corso della discussione sul tema dell’obbligatorietà delle vaccinazioni. “Si è sostituito Dio con il vaccino, all’improvviso Dio si è dissolto. Il dott. Burioni ci dice che Dio vuole che noi stiamo in casa e ci proteggiamo”, ha aggiunto polemico.

A cura di Camilla Romana Bruno

