M5S, Nugnes: “Il Movimento si è rotto”

“Il Movimento 5 Stelle si è rotto e credo che le cose rotte non si possano aggiustare. Luigi Di Maio vuole riprendersi la leadership, lui non ha mai gradito questa perdita e l’agosto del Papeete ce ne ha dato ampia dimostrazione. Nelle chat private mi venivano detti i capricci di Di Maio, perché non voleva mollare il premierato. Per lui il passaggio al Conte II è stata una perdita”.

Lo racconta Paola Nugnes, senatrice del Gruppo Misto ed espulsa dal M5S, durante il programma Restart in onda su Cusano Italia Tv.

“Ci sono delle persone nel Parlamento che sono ancora portatrici di quello che era lo spirito iniziale. Poi c’è un gruppo dirigenziale che procede assolutamente distaccato da tutte queste persone che sperano ancora di poter creare un cambiamento interno”, conclude Nugnes. adnkronos

Condividi