“Bugiardo”, Di Maio contestato scappa dalla porta di servizio di un bar

Clamoroso a Giugliano in Campania (Napoli), Di Maio duramente contestato nella sua terra (per l’ennesima volta) è scappato via come un ladro: è entrato in un bar dall’ingresso principale ed è uscito dalla porta di servizio sul retro di nascosto! Spettacolo!

Clamoroso a Giuliano in Campania (Napoli), Di Maio duramente contestato nella sua terra (per l'ennesima volta) è scappato via come un ladro: è entrato in un bar dall'ingresso principale ed è uscito dalla porta di servizio sul retro di nascosto! Spettacolo! #IoVotoNo #RadioSavana pic.twitter.com/RZ65xZQvdB — RadioSavana (@RadioSavana) September 18, 2020

Condividi