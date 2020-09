Viminale: agevolare voto degli anziani. Sensibilizzare i sindaci affinché prevedano “misure per tutelare elettori anziani o fragili” data la situazione epidemiologica e valutino anche eventuali “misure che consentano l’accesso agevolato al seggio”.

E’ l’invito contenuto in una circolare del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, a tutti i prefetti, in vista delle prossime consultazioni elettorali.

La Protezione civile fa sapere il ministero “ha assicurato la disponibilità del volontariato a svolgere assistenza agli elettori”.

