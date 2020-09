Memorial Oriana Fallaci – Firenze 15 settembre 2020

E’ giunto alla XIV Edizione il Memorial dedicato alla Vita, alla Donna, alla Giornalista e allo Scrittore Oriana Fallaci, che si terrà martedì 15 settembre al Grand Hotel Baglioni di Firenze. Un omaggio che, attraverso le tappe fondamentali, ripercorre la Sua vita e vuole ricordare e celebrare l’autrice che ha incarnato compiutamente una presenza preponderante e ingombrante nel campo dell’editoria con uno sguardo imprescindibile al contesto giornalistico e letterario che per Lei hanno sempre rappresentato due facce di una stessa medaglia.

A Oriana Fallaci, che senza dubbio ha avuto un ruolo determinante nella vita giornalistica e letteraria del nostro Paese e non solo, Armando Manocchia ha dedicato, oltre alla Associazione, il Memorial, il sito web www.thankyouriana.it , una Borsa di Studio ed il prestigioso Premio.

Il programma dell’Evento: alle 15,00 i relatori terranno una Conferenza stampa.

Alle 16,00, il consueto Convegno in ricordo di Oriana lascerà spazio a una Tavola Rotonda dal tema: “Prove tecniche di dittatura o esperimento di ingegneria sociale?”. Interverranno: Politici, Magistrati, Medici, Artisti, Scrittori, Giornalisti e Opinionisti.

Alle 18,00 un Coffee Break per dare seguito, alle 18,30, alla 2° Tavola Rotonda sul tema: “Dittatura mondiale: come ristabilire la Democrazia?”

Al termine, un conviviale “Apericena” sulla Terrazza del Grand Hotel Baglioni

Per accrediti (stampa compresa), scrivere a: memorialorianafallaci@gmail.com

