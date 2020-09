Trieste, migranti sui binari: treni in ritardo

Treni: ritardi fino a mezz’ora per il passaggio di migranti sui binari. Rallentamenti stamattina sulla rete ferroviaria a causa del passaggio di alcuni migranti sui binari. Una circostanza che si verifica sempre più spesso ultimamente e stamattina, alle 8:30, il treno 20955 e il 20962 hanno viaggiato in ritardo proprio per questo motivo. Intorno alle 8.40, infatti, 17 stranieri sono stati fermati nei pressi della stazione di Sistiana-Visogliano. Intervenuta la Polfer, la Polizia di Frontiera e militari dell’Esercito Italiano.

Anche ieri sera alle 20, la tratta Udine – Trieste ha subito altri rallentamenti, in particolare il treno diretto a Trieste ha avuto 30 minuti di ritardo mentre il treno 20989 era stato cancellato. Lamentele da parte del Comitato Pendolari del Fvg, che definisce la situazione come ‘Un incubo senza fine’.

