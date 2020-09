Beirut, vasto incendio al porto a un mese dall’esplosione

Un nuovo incendio è divampato nella stessa zona del porto di Beirut, in Libano, dove un mese fa sono avvenute le esplosioni che hanno distrutto l’area. Una fonte militare ha spiegato che il rogo è scoppiato in un deposito di olio e gomme. Sono ancora da accertare le cause. Spesse colonne di fumo nero sono visibili da diversi quartieri della capitale libanese, dove si è subito diffuso il panico tra i presenti. L’esercito ha esortato i residenti a evacuare la zona.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D

— Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020