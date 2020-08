Lite tra straniere, pugni ai poliziotti e porta danneggiata

Roma – Grotte Celoni, litiga con una donna poi rompe una porta e prende a pugni i poliziotti: arrestata. Una lite nata per motivi banali e poi sfociata in un’aggressione. Questo quanto raccontato da una 55enne romena agli agenti del commissariato Prenestino e del Reparto Volanti accorsi in via Benedetto Torti a seguito di segnalazione al 112 NUE, che ha indicato ai poliziotti la responsabile, una 39enne moldava, anche lei in strada.

Quest’ultima, priva di documenti al seguito, è stata portata per una compiuta identificazione presso il commissariato Casilino. La donna, tuttavia, per nulla collaborativa, durante il trasporto nella macchina d’istituto ha iniziato a prendere a pugni l’interno dell’autovettura, tentando anche di aprire la portiera. Poi all’interno dell’ufficio di Polizia ha rotto una porta a vetri e ha iniziato a prendere a pugni i poliziotti, minacciandoli.

Rifiutate le cure mediche del personale del 118, allertato dagli agenti per alcune escoriazioni riportate dalla donna, la 38enne è stata arrestata per resistenza, minacce e danneggiamento aggravato ai beni dello Stato.“

