Crotone – Un’imbarcazione con decine di migranti a bordo ha preso fuoco, per cause ancora da accertare, mentre erano in corso le operazioni di trasbordo dei migranti su unità navali della Capitaneria di porto, al largo di Crotone.

Sul natante c’è stata poi un’esplosione causata, presumibilmente, dal carburante a bordo. I mezzi della Capitaneria e della Guardia di finanza stanno recuperando le persone finite in mare. Al momento non si sa se ci siano vittime. tgcom24.mediaset.it

