Sbarchi, sindaco Lampedusa: “hotspot di nuovo strapieno”

Altri tre sbarchi questa sera a Lampedusa. Un’imbarcazione è arrivata in porto, una a Cala Creta, una a Cala Pisana: in totale circa 100 persone. “Gli uomini delle Forze dell’Ordine e della Guardia Costiera sono stremati, lavorano giorno e notte e non sono in numero sufficiente per fronteggiare questa emergenza. A Lampedusa in due giorni ci sono stati circa 40 sbarchi, il Centro di accoglienza è di nuovo strapieno, e il silenzio del Governo nazionale sta diventando insopportabile”, ha commentato nella serata di ieri il sindaco Salvatore Martello.

Condividi