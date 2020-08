Covid, “Briatore ricoverato al San Raffaele di Milano”

“Flavio Briatore è stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per aver contratto il Covid-19”. E’ quanto riporta l’Espresso, secondo cui l’imprenditore è arrivato nella struttura milanese lunedì. Al momento non si trova in terapia intensiva ma le sue condizioni sarebbero definite “serie”.

Il Billionaire, il locale di Porto Cervo (in Sardegna) di proprietà di Briatore, ha chiuso il 17 agosto a seguito dell’ordinanza sulla chiusura delle discoteche emessa dal governo. Oltre 50 dipendenti sono poi risultati positivi alla malattia.

