Moschea a Pisa, Salvini: “Quando in Arabia Saudita ci faranno fare una chiesa”

“Quando ci faranno fare una bella chiesa cattolica in Arabia Saudita, faremo una moschea anche a Pisa”. Lo ha detto Matteo Salvini, in piazza a Marina di Pisa, per un comizio elettorale improvvisato a sostegno della candidatura di Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione Toscana.

La questione moschea – scrive La Nazione – è aperta e scottante nella città di Pisa e vede un braccio di ferro e una battaglia legale fra il Comune, guidato dal sindaco leghista Michele Conti, e l’associazione culturale islamica che da alcuni anni ha acquistato il terreno su cui edificare il proprio luogo di culto e che, col cambio di amministrazione, nel 2018, si e’ visto stoppare l’iter. Salvini ha citato il caso moschea come esempio di “promessa mantenuta” e di “buona amministrazione da parte dei sindaci della Lega”. “Mentre gli altri chiacchierano, i nostri amministratori fanno”, ha concluso.

