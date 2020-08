Medici autorizzano trasferimento di Navalny in Germania

I medici dell’ospedale di Omsk, in Siberia, dove è ricoverato uno dei principali oppositori del Cremlino, Aleksey Navalny, hanno autorizzato il trasferimento in un’altra struttura per le cure. Lo ha reso noto uno dei responsabili del nosocomio Anatoly Kalinichenko, scrive Sputnik.

“Il team tedesco ritiene che Navalny possa essere trasportato, ma in precedenza avevamo deciso insieme che fosse troppo presto. Abbiamo richiesto il trasporto per i membri della famiglia che si assumeranno i rischi”, ha aggiunto.Navalny era entrato in coma ieri per un sospetto avvelenamento. Un aereo dalla Germania era disponibile da stamattina per il trasferimento, chiesto anche dalla moglie dell’oppositore, ma i medici russi lo avevano negato. (askanews)

Condividi