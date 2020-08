Covid, Germania: commissione d’inchiesta per copione di menzogne uguale in tutto il mondo

Cari cittadini, benvenuti alla CEC, Commissione d’inchiesta Extraparlamentare Corona. Se non la apre il Parlamento, allora siamo noi cittadini chiamati a farlo.C.E.C., indagheremo sulperché nel nostro paese siano state adottate queste misure restrittive a seguito della Covid-19, sul perché ora la gente soffre e se sia stato veramente seguito un criterio di proporzionalità nel definire che questa malattia sia causata da un Virus SARS-Cov-2.

Noi nutriamo dei seri dubbi che sia stato seguito un criterio di proporzionalità, tanto restrittive sono state le misure adottate. Questo fatto deve essere investigato, e dato che né l’opposizione né i partiti di governo –cioè il parlamento -hanno convocato una commissione d’inchiesta e che questa non è neanche in programma, è giunto il momento di prendere in mano la situazione. Qui nel circolo dei portavoce sul caso Corona inviteremo e ascolteremo esperti in ogni settore della vita, medico, sociale, giuridico, economico e molto altro. […]

