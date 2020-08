Monti: “I social sono poco attendibili”

“I social sono poco attendibili, bisogna mantenere freddezza nei confronti di notizie false che circolano e che sono una vera pandemia. Cerchiamo di usarli a scopo informativo per il meglio “.

“C’è stata questa visione nei social media che, se uno ha dovuto praticare, in un momento storico, per salvare il Paese, una qualche dose di austerità, quello predilige l’austerità. Una visione manichea”, ha aggiunto l’ex premier.

