Tolta patria potestà a una madre “no vax”, Lorenzin esulta

Di Antonio Amorosi – – Il Tribunale dei Minori di Trento decide di far perdere la patria potestà a una madre, in merito agli interventi vaccinali sul figlio.

La madre era contraria a vaccinarlo. Di parere opposto il padre. Il bimbo, dopo una sentenza di un giudice, viene vaccinato. Non è il primo caso. Il fatto finisce sui giornali locali e viene rilanciato su Facebook dall’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin che commenta: “Questa sentenza esemplare evidenzia ancora una volta che i figli non sono proprietà dei genitori ma come riconosciuto dalla Carta del Fanciullo sono titolari di propri diritti incomprimibili e il giudice in un ordinamento moderno e avanzato tutela l’inviolabilità dei diritti in capo al bambino anche di fronte ai genitori. Il diritto alla salute è uno di questi diritti”. L’inciso è solo l’inizio del suo commento ma ha scatenato la reazione di una valanga di lettori inferociti.

Una mamma, una professionista, non vuole vaccinare il figlio. Di avviso diverso il padre che cerca in ogni modo di convincere la donna, fino a rivolgersi ad un avvocato e al Tribunale dei Minori. Durante un’udienza a luglio, davanti al giudice onorario del Tribunale dei minori di Trento, entrambi i genitori si dichiarano consapevoli rispetto all’importanza di vaccinare il figlio ma c’è sempre una divergenza rispetto alla data della prima somministrazione dei vaccini. Parliamo di protezione contro difterite, tetano, epatite B, pertosse, poliomielite. Il giudice dà alla coppia un’altra possibilità per accordarsi: 5 giorni di tempo per una soluzione condivisa. Ma non si arriva all’accordo. Il bimbo sembra che in quel momento avesse già 2 anni. La madre voleva subordinare la vaccinazione alla disponibilità del pediatra a visitare il minore in caso di reazioni allergiche e negative e ad una visita preventiva. Il padre chiedeva invece di vaccinarlo subito, sostenendo che il figlio corresse troppi rischi. A quel punto il giudice interviene limitando la responsabilità genitoriale della madre e dando piena potestà al padre di intervenire autonomamente.

Meno di 24 ore fa la Lorenzin rilancia la notizia su Facebook e motiva le sue considerazioni spiegandole nel dettaglio. “Il diritto alla salute è uno di questi diritti e quando come in questo caso l’irrazionale convincimento del genitore mina l’integrità e la salute del bambino il giudice interviene. Dobbiamo comprendere che in questa fase oltre al rischio SARS-CoV-2 rimane intatto il rischio delle altre infezioni, quelle che devono essere debellate da vaccinazione obbligatoria. La sentenza ci aiuta anche nel dibattito sulla sicurezza nazionale alla luce della stagione autunnale che ci prestiamo ad affrontare dove ci troveremo a fronteggiare sia la consueta sindrome influenzale sia i crescenti focolai di covid. Il tema vaccinazioni rimane top agenda anche alla luce dell’atteso vaccino per Covid-19. Come dimostra la storia delle vaccinazioni nel paese bisogna continuare a tenere alta la sorveglianza e continuare con efficaci campagne per la vaccinazione di massa. La prevenzione funziona se è accompagnata da azioni continuative nel tempo per non far scemare la percezione di rischio nelle nuove generazioni. Sarebbe utile, pertanto, reintrodurre la medicina scolastica che tanto ha fatto per le generazioni precedenti.”