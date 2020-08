Sta per partire il “Vax camper tour”

“Sta per PARTIRE IL VAX OVER CAMPER TOUR, che passerà in almeno 8 regioni d’Italia per Informare e Consapevolizzare”, scrivono gli organizzatori che chiedono di essere aiutati con una donazione.

“Stiamo organizzando un tour on the road in camper per raggiungere le piazze e le città d’Italia. Attraverso delle proiezioni itineranti di Vax Over, il documentario sulla protesta taciuta del 2017 sulla legge Lorenzin, vogliamo portare a conoscenza le storie dei bambini danneggiati, dei medici radiati e delle informazioni taciute in tema sanitario. Percorreremo le coste mediterranea e adriatica toccando i grandi centri estivi, attirando l’attenzione della gente e creando occasioni di dibattito e confronto, quel dibattito che i media tutti hanno omesso.”