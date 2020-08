Nordio: Salvini ha ‘sequestrato’ qualche migrante, Conte 60 milioni di italiani

Carlo Nordio, in un commento scritto per il Messaggero, analizza il voto del Senato contro Matteo Salvini. “Per più di un anno ha governato, come prevede l’articolo 95 della Costituzione, sotto la direzione dell’attuale primo ministro.

Ecco dunque il primo punto. Il governo Conte 1, a torto o a ragione ha deciso il blocco degli sbarchi clandestini, attuato concretamente dal ministro degli Interni. Per questo Salvini è stato a suo tempo indagato, ma il Senato ha negato la procedibilità, affermando che si trattava di un’insindacabile attività politica. Cambiata la maggioranza di governo, ma sempre con lo stesso premier, il Senato decide ora in modo opposto su una situazione assolutamente identica. Le argomentazioni giuridiche di questo revirement sono una minuziosa bigotteria di sofismi. Così è stato deciso, perché così faceva comodo decidere”, attacca Nordio.