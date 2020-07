Uganda: non rispettano norme anti-Covid, 12 uccisi dalla Polizia

Il numero riportato per ora è di 12, ma potrebbero essere molte di più le persone che in Uganda sono state presumibilmente uccise da agenti di sicurezza impiegati per far rispettare le restrizioni imposte per arginare la pandemia. Il dato è ancora più paradossale se si considera il fatto che il Paese africano non ha ufficialmente decessi per Covid-19.

Accusati degli abusi, i membri dell’Unità di difesa locale (Ldu), forza che comprende poliziotti, militari e civili armati.

Ldu organizza da marzo blocchi stradali per garantire che siano rispettate le misure anti-coronavirus, tra le quali il coprifuoco dal tramonto all’alba. Ad uno di essi ha perso la vita il 30enne Eric Mutasiga, morto in ospedale per ferita di arma da fuoco. La sua famiglia di otto persone è ora a carico dell’anziana madre Joyce Namugalu, 65enne che si è sfogata con la Bbc: “La polizia non ha rivelato l’identità di colui che ha sparato, quindi a chi dovrei fare causa?”, domanda retoricamente a chi le consiglia di portare gli assassini in tribunale.