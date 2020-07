Toscani contro Salvini: “Pugile suonato, immigrazione sarà ricchezza”

Condividi

“L’immigrazione sarà la ricchezza del futuro, non saremo civili finché non ci sarà la libera circolazione dell’essere umano nel mondo”. Sono le parole di Oliviero Toscani a L’aria che tira – Estate, su La7. “E’ pazzesco, non siamo civili. L’immigrazione sarà la ricchezza del futuro, non ho mezze parole. Finché non si capirà questo, non ci sarà futuro”, dice il fotografo.

Nella giornata in cui il Senato decide se mandare Matteo Salvini a processo per la vicenda Open Arms, Toscani si esprime così sul leader della Lega: “C’è qualche politico che più di altri sembra un pugile suonato, non faccio il nome ma credo venga mandato a processo. Non ho fatto il cognome, basta, ho 40 cause con questo signore. Le ho vinte tutte al di fuori di una…”. adnk

Eravamo la quarta potenza mondiale e non avevamo bisogno dei clandestini!