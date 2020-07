Ammiraglio De Felice: “questo governo ci rende ridicoli davanti al mondo!”

L’ammiraglio Nicola De Felice: “Sbarcano tranquillamente con il barboncino come se andassero in vacanza al club med! E i nostri militari in ronda sulle spiagge per controllare la distanza anti assembramenti! Questo governo di incapaci o peggio di incoscienti ci umilia e ci rende ridicoli davanti al mondo!”