Turchia, islamisti alla carica: “ora il Califfato”

Condividi

A lanciare la campagna shock e’ il settimanale Gercek Hayat, di proprieta’ del gruppo editoriale Albayrak, che controlla anche il quotidiano filogovernativo Yeni Safak. Sull’ultima copertina campeggia su sfondo rosso il titolo “Raduniamoci per il Califfato”, accompagnato dall’occhiello “Se non ora, quando, se non tu, chi?”.

Un appello al presidente Recep Tayyip Erdogan ribadito anche in inglese e arabo, a indicare un’ambizione su scala internazionale, rivolgendosi alla comunita’ dei fedeli musulmani nel mondo, la umma. “Ora Ayasofya (Santa Sofia) e la Turchia sono libere”, recita ancora la copertina.