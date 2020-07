Migranti, Alarm Phone: altri 140 in pericolo

Condividi

Alarm phone ha raccolto un altro SOS, lanciato poco dopo la mezzanotte di domenica da un barcone in zona SAR Maltese, con 95 persone a bordo. Nei due messaggi che si susseguono a distanza di poche ore, si chiede un intervento urgente perché l’imbarcazione prende acqua e rischia di colare a picco.

“Le persone in pericolo dicono di non poter rimuovere l’acqua dalla barca perché è sovraffollata. Urlano: “stiamo morendo!”. Il mercantile Maridive230 è a 20 miglia dalla barca e potrebbe ricevere ordine di soccorrere ma non rispondono alle nostre chiamate”, scrive Alarm Phone su Twitter.