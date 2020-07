Migranti, Alarm Phone: 56 in pericolo

Non si sa ancora se sono stati soccorsi i 56 migranti a bordo di una barca, in fuga dalla Libia, che ieri avava lanciato una richiesta di aiuto al centralino Alarm Phone. “I contatti si sono persi verso le 3,30 e non abbiamo ancora notizie – sottolinea Alarm Phone attraverso un tweet – L’ultima volta che li abbiamo sentiti, abbiamo saputo che il motore dell’imbarcazione si era bloccato ed erano nella zona Sar italiana, a 16 miglia da Lampedusa”. Ma “le autorità italiane si rifiutano di confermare il salvataggio”.

Si tratta della terza imbarcazione in pericolo nel Mediterraneo Centrale che ieri si era messa in contatto con Alarm Phone dopo l’sos lanciato da due gommoni, uno con 110 persone a bordo soccorse alla fine dalla nave mercantile italiana Cosmo ed ora in attesa di indicazioni, l’altro con circa 70 migranti che intercettati da una motovedetta libica sono stati riportati indietro. adnkronos