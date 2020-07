La farsa dei fondi UE: i soldi che ci prestano sono nostri

di Radio Radio TV – – Ma vi rendete conto della sceneggiata alla quale abbiamo assistito per avere i famosi miliardi dell’Europa?

Facciamo brevemente chiarezza: siamo sotto scacco di #olandesi e austriaci.

Quello che i telegiornali non spiegano in modo chiaro è che quei soldi, in larga parte, sono nostri!

Non esistono i fondi europei. Sono fondi, quelli, che gli Stati danno all’Europa. L’altra cosa da chiarire è che noi non siamo “a debito”.

Siamo sempre trattati come barboni che buttano via il denaro, ma quel denaro è nostro. Se il denaro è mio ne faccio quello che voglio.