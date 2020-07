Bill Gates: complottisti sono persone che cercano una spiegazione semplice

Condividi

“E’ una sfortunata combinazione di pandemia, social network e persone che cercano una spiegazione semplice”. Con queste parole il miliardario americano Bill Gates ha scacciato le teorie complottistiche diffuse sui social che lo accusano di essere all’origine della pandemia di coronavirus.

(Secondo Bill), in rete sono diventati virali due falsi articoli e foto modificate, tradotti in varie lingue, e un video in cui si accusa Gates di “voler eliminare il 15% della popolazione” con la scusa del vaccino. Il video è stato visto milioni di volte su YouTube.

“La nostra fondazione ha donato più soldi di tutti gli altri gruppi per trovare un vaccino che salvi delle vite”, si è difeso Bill Gates aggiungendo di auspicare che questa campagna complottista non renda la popolazione scettica sul vaccino quando sarà disponibile. (askanews)